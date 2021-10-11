***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 66.581 -319.764.040Transferler-46.676.321 46.676.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)320.495 -39.530.519 -39.210.024 -35.628 -39.245.652Dönem Karı (Zararı)-39.530.519 -39.530.519 -35.628 -39.566.147Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)320.495 320.495 320.495Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.503.756 21.246.627 -1.319.978.101 -39.530.519 -358.907.483 -102.209 -359.009.692Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498Transferler-434.548.432 434.548.432Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)449.923 36.962.330 37.412.253 -52.337 37.359.916Dönem Karı (Zararı)36.962.330 36.962.330 -52.337 36.909.993Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)449.923 449.923 449.923Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.941.929 21.246.627 -1.754.526.533 36.962.330 -717.401.239 -165.343 -717.566.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI177.618.058 67.574.011Dönem Karı (Zararı)36.909.993 -39.566.147Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler60.682.740 46.079.183Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23.078.775 26.085.934Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler80.478 776.798Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler80.478 776.798Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-7.381.877 2.746.072Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler154.725 884.010Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.536.602 1.862.062Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler39.839.509 11.183.639Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-72.210.812 -38.686.312Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler112.050.321 49.869.951Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.274.330 516.897Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-208.475 -3.700.541Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler415.250Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-208.475 -4.115.791Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 8.470.384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler58.941.661 100.303.346Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.878.530 -22.063.821Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-291.336 -12.252.688Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.176.005 -54.867.452Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.028.724 45.343.975Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-133.752.893 57.758.635Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.988.497 -156.979Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)44.007.000 42.473.660İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler86.993.198 44.068.016Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.167.039 -822.532Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)85.826.159 44.890.548Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları156.534.394 106.816.382Alınan Faiz2.216.930 1.634.107Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-225.083 -242.456Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19.091.817 -40.634.022YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-127.579.338 -29.061.016Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-127.579.338 -1.438.647Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.273.632 -1.438.647Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-120.305.706Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -27.622.369İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -27.622.369FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.283.755 -36.745.368Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -32.773.605Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -32.773.605Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.507.013 -1.708.682Ödenen Faiz0 -3.066.526Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.223.258 803.445YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.754.965 1.767.627NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.754.965 1.767.627DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ159.612.315 564.152DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ208.367.280 2.331.779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2021 Önceki Dönem 31.05.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 208.367.280 159.612.315Finansal Yatırımlar4.753.839 7.137.474Ticari Alacaklar138.245.372 141.779.134İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar138.245.372 141.779.134Diğer Alacaklar55.284.689 51.614.955İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 45.109.557 44.248.470İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.175.132 7.366.485Stoklar9 31.829.269 31.537.933Peşin Ödenmiş Giderler10 60.062.572 55.156.261Diğer Dönen Varlıklar17 1.394.679 1.328.253ARA TOPLAM499.937.700 448.166.325TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR499.937.700 448.166.325DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar12.557.875 12.716.079İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 12.557.875 12.716.079Diğer Alacaklar1.528.542.200 1.456.023.732İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.528.343.585 1.455.820.345İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 198.615 203.387Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 7.790.000 7.790.000Maddi Duran Varlıklar12 22.566.662 14.874.152Kullanım Hakkı Varlıkları14 18.686.840 20.411.571Maddi Olmayan Duran Varlıklar333.303.782 87.755.819Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 333.303.782 87.755.819Peşin Ödenmiş Giderler10 209.769.852 211.500.158Ertelenmiş Vergi Varlığı26 3.039.167 6.230.238Diğer Duran Varlıklar17 5.967.512 7.200.977TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.142.223.890 1.824.502.726TOPLAM VARLIKLAR2.642.161.590 2.272.669.051KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları96.656.036 5.241.713İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları96.656.036 5.241.713Banka Kredileri91.809.091 5.241.713Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.846.945Ticari Borçlar211.000.063 147.915.030İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 211.000.063 147.915.030Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 176.733.545 313.156.209Diğer Borçlar17.959.752 18.176.273İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 17.342.075 15.570.099İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 617.677 2.606.174Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 115.401.305 47.027.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.083.259 0Kısa Vadeli Karşılıklar23.736.100 32.005.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.181.996 3.915.246Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 20.554.104 28.090.706Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 37.384.785 17.064.348ARA TOPLAM680.954.845 580.587.082TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER680.954.845 580.587.082UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.257.917.894 2.240.542.683İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.257.917.894 2.240.542.683Banka Kredileri2.242.344.333 2.223.808.365Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.573.561 16.734.318Ticari Borçlar174.117.227 3.749.292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 174.117.227 3.749.292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 129.974.788 127.305.017Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 32.379.790 56.746.538Uzun Vadeli Karşılıklar3.397.570 3.184.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.397.570 3.184.601Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 80.986.058 15.480.336TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.678.773.327 2.447.008.467TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.359.728.172 3.027.595.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-717.401.239 -754.813.492Ödenmiş Sermaye18 540.000.000 540.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 3.827.679 3.827.679Paylara İlişkin Primler (İskontolar)437.030.587 437.030.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.941.929 -2.391.852Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 21.246.627 21.246.627Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.754.526.533 -1.319.978.101Net Dönem Karı veya Zararı36.962.330 -434.548.432Kontrol Gücü Olmayan Paylar-165.343 -113.006TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-717.566.582 -754.926.498TOPLAM KAYNAKLAR2.642.161.590 2.272.669.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 284.194.455 151.761.129Satışların Maliyeti11 -185.377.390 -138.996.193TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)98.817.065 12.764.936BRÜT KAR (ZARAR)98.817.065 12.764.936Genel Yönetim Giderleri-6.858.768 -5.735.850Pazarlama Giderleri-12.005.657 -9.268.098Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.584.195 3.476.339Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.510.877 -22.849.349ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)86.025.958 -21.612.022Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler450.451 4.115.791Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-272.170 -229.495FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)86.204.239 -17.725.726Finansman Gelirleri72.210.812 38.686.312Finansman Giderleri-116.230.728 -60.009.836SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.184.323 -39.049.250Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.274.330 -516.897Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.083.259 -270.127Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.191.071 -246.770SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)36.909.993 -39.566.147DÖNEM KARI (ZARARI)36.909.993 -39.566.147Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-52.337 -35.628Ana Ortaklık Payları36.962.330 -39.530.519Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 12 0,00070000 -0,00070000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar449.923 320.495Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)449.923 320.495Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)449.923 320.495TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.359.916 -39.245.652Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-52.337 -35.628Ana Ortaklık Payları37.412.253 -39.210.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969682BIST