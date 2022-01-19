***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040Transferler-46.676.321 46.676.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)191.742 -209.266.229 -209.074.487 -38.848 -209.113.335Dönem Karı (Zararı)-209.266.229 -209.266.229 -38.848 -209.305.077Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)191.742 191.742 191.742Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.632.509 21.246.627 -1.319.978.101 -209.266.229 -528.771.946 -105.429 -528.877.375Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498Transferler-434.548.432 434.548.432Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)69.738 -59.285.261 -59.215.523 -52.936 -59.268.459Dönem Karı (Zararı)-59.285.261 -59.285.261 -52.936 -59.338.197Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)69.738 69.738 69.738Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.322.114 21.246.627 -1.754.526.533 -59.285.261 -814.029.015 -165.942 -814.194.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI153.274.906 1.299.427Dönem Karı (Zararı)-59.338.197 -209.305.077Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler155.892.859 108.583.467Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler58.439.865 50.975.155Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.288.268 572.124Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.288.268 572.124Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-455.422 2.881.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler706.653 1.158.826Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.162.075 1.722.382Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler90.223.192 41.472.101Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-145.483.562 -78.408.848Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler235.706.754 119.880.949Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.434.995 532.748Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-38.039 -3.649.491Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler207.385 466.300Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-245.424 -4.115.791Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 15.799.622İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler36.074.023 153.823.923Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.017.919 58.590.317Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.665.801 -11.586.519Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-106.179.986 6.277.671Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.172.098 5.337.904Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-58.097.598 15.050.592Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler13.880.770 59.407.997Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.890.661 -9.337.907İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler193.091.798 30.083.868Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.233.157 -2.784.842Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)190.858.641 32.868.710Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları132.628.685 53.102.313Alınan Faiz1.365.107 1.980.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-856.442 -278.347Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.310.745 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)22.448.301 -53.504.950YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-76.394.401 -74.443.129Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-76.394.401 -4.156.721Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.149.726 -1.836.271Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-68.244.675 -2.320.450Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -70.286.408İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -70.286.408FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.889.464 85.352.095Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 261.761.307Kredilerden Nakit Girişleri0 261.761.307Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-493.549 -169.738.847Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-493.549 -169.738.847Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.092.793 -3.448.568Ödenen Faiz0 -5.171.430Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.303.122 1.949.633YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)68.991.041 12.208.393NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)68.991.041 12.208.393DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 159.612.315 564.152DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 228.603.356 12.772.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2021 Önceki Dönem 31.05.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 228.603.356 159.612.315Finansal Yatırımlar1.397.355 7.137.474Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri1.397.355 7.137.474Ticari Alacaklar148.484.028 141.779.134İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar148.484.028 141.779.134Diğer Alacaklar63.433.041 51.614.955İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 45.298.605 44.248.470İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.134.436 7.366.485Stoklar33.203.734 31.537.933Peşin Ödenmiş Giderler74.690.433 55.156.261Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.310.745 0Diğer Dönen Varlıklar308.072 1.328.253ARA TOPLAM552.430.764 448.166.325TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR552.430.764 448.166.325DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar16.446.446 12.716.079İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16.446.446 12.716.079Diğer Alacaklar1.644.004.433 1.456.023.732İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.643.764.045 1.455.820.345İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar240.388 203.387Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.790.000 7.790.000Maddi Duran Varlıklar7 21.930.351 14.874.152Kullanım Hakkı Varlıkları18.546.225 20.411.571Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 304.880.130 87.755.819Peşin Ödenmiş Giderler298.145.972 211.500.158Ertelenmiş Vergi Varlığı2.505.362 6.230.238Diğer Duran Varlıklar5.988.001 7.200.977TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.320.236.920 1.824.502.726TOPLAM VARLIKLAR2.872.667.684 2.272.669.051KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları238.124.517 5.241.713İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları238.124.517 5.241.713Banka Kredileri231.797.399 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.327.118 5.241.713Ticari Borçlar289.433.050 147.915.030İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar289.433.050 147.915.030Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar257.219.964 313.156.209Diğer Borçlar20.066.934 18.176.273İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 19.643.388 15.570.099İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar423.546 2.606.174Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler88.486.993 47.027.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.710.119 0Kısa Vadeli Karşılıklar30.662.554 32.005.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.733.923 3.915.246Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 26.928.631 28.090.706Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler73.615.020 17.064.348ARA TOPLAM1.000.319.151 580.587.082TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.000.319.151 580.587.082UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.236.696.596 2.240.542.683İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.236.696.596 2.240.542.683Banka Kredileri2.222.659.790 2.223.808.365Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.036.806 16.734.318Ticari Borçlar142.600.656 3.749.292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar142.600.656 3.749.292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar125.143.664 127.305.017Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler29.167.872 56.746.538Uzun Vadeli Karşılıklar3.146.397 3.184.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.146.397 3.184.601Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler149.788.305 15.480.336TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.686.543.490 2.447.008.467TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.686.862.641 3.027.595.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-814.029.015 -754.813.492Ödenmiş Sermaye10 540.000.000 540.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 3.827.679 3.827.679Paylara İlişkin Primler (İskontolar)437.030.587 437.030.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.322.114 -2.391.852Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 21.246.627 21.246.627Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.754.526.533 -1.319.978.101Net Dönem Karı veya Zararı-59.285.261 -434.548.432Kontrol Gücü Olmayan Paylar-165.942 -113.006TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-814.194.957 -754.926.498TOPLAM KAYNAKLAR2.872.667.684 2.272.669.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Cari 576.531.956 257.634.956 292.337.501 105.873.827Satışların Maliyeti11 -473.581.309 -363.105.464 -288.203.919 -224.109.271TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)102.950.647 -105.470.508 4.133.582 -118.235.444BRÜT KAR (ZARAR)102.950.647 -105.470.508 4.133.582 -118.235.444Genel Yönetim Giderleri-14.684.570 -12.640.010 -7.825.802 -6.904.160Pazarlama Giderleri-24.166.387 -19.316.953 -12.160.730 -10.048.855Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.501.032 8.817.547 13.916.837 5.341.208Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-28.233.254 -35.092.258 -25.722.377 -12.242.909ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)58.367.468 -163.702.182 -27.658.490 -142.090.160Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler487.400 4.115.791 36.949 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-272.170 -1.763.877 0 -1.534.382FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)58.582.698 -161.350.268 -27.621.541 -143.624.542Finansman Gelirleri145.485.575 78.408.848 73.274.763 39.722.536Finansman Giderleri-256.971.475 -125.830.909 -140.740.747 -65.821.073SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-52.903.202 -208.772.329 -95.087.525 -169.723.079Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.434.995 -532.748 -1.160.665 -15.851Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.710.119 0 -626.860 270.127Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.724.876 -532.748 -533.805 -285.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-59.338.197 -209.305.077 -96.248.190 -169.738.930DÖNEM KARI (ZARARI)-59.338.197 -209.305.077 -96.248.190 -169.738.930Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-52.936 -38.848 -599 -3.220Ana Ortaklık Payları-59.285.261 -209.266.229 -96.247.591 -169.735.710Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 12 -0,00110000 -0,00390000 -0,00180000 -0,00310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar69.738 191.742 -380.185 -128.753Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)69.738 191.742 -380.185 -128.753Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.738 191.742 -380.185 -128.753TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-59.268.459 -209.113.335 -96.628.375 -169.867.683Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-52.936 -38.848 -599 -3.220Ana Ortaklık Payları-59.215.523 -209.074.487 -96.627.776 -169.864.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995234BIST