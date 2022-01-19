***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
19.01.2022 22:53
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040
Transferler
-46.676.321 46.676.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
191.742 -209.266.229 -209.074.487 -38.848 -209.113.335
Dönem Karı (Zararı)
-209.266.229 -209.266.229 -38.848 -209.305.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
191.742 191.742 191.742
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.632.509 21.246.627 -1.319.978.101 -209.266.229 -528.771.946 -105.429 -528.877.375
Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498
Transferler
-434.548.432 434.548.432
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.738 -59.285.261 -59.215.523 -52.936 -59.268.459
Dönem Karı (Zararı)
-59.285.261 -59.285.261 -52.936 -59.338.197
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
69.738 69.738 69.738
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.322.114 21.246.627 -1.754.526.533 -59.285.261 -814.029.015 -165.942 -814.194.957
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.274.906 1.299.427
Dönem Karı (Zararı)
-59.338.197 -209.305.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
155.892.859 108.583.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
58.439.865 50.975.155
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.288.268 572.124
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.288.268 572.124
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-455.422 2.881.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
706.653 1.158.826
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.162.075 1.722.382
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
90.223.192 41.472.101
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-145.483.562 -78.408.848
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
235.706.754 119.880.949
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.434.995 532.748
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.039 -3.649.491
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
207.385 466.300
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-245.424 -4.115.791
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 15.799.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.074.023 153.823.923
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.017.919 58.590.317
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.665.801 -11.586.519
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-106.179.986 6.277.671
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.172.098 5.337.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.097.598 15.050.592
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
13.880.770 59.407.997
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.890.661 -9.337.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
193.091.798 30.083.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.233.157 -2.784.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
190.858.641 32.868.710
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
132.628.685 53.102.313
Alınan Faiz
1.365.107 1.980.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-856.442 -278.347
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.310.745 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22.448.301 -53.504.950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.394.401 -74.443.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.394.401 -4.156.721
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.149.726 -1.836.271
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.244.675 -2.320.450
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -70.286.408
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -70.286.408
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.889.464 85.352.095
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 261.761.307
Kredilerden Nakit Girişleri
0 261.761.307
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-493.549 -169.738.847
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-493.549 -169.738.847
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.092.793 -3.448.568
Ödenen Faiz
0 -5.171.430
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.303.122 1.949.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.991.041 12.208.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.991.041 12.208.393
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 159.612.315 564.152
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 228.603.356 12.772.545
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2021 Önceki Dönem 31.05.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 228.603.356 159.612.315
Finansal Yatırımlar
1.397.355 7.137.474
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
1.397.355 7.137.474
Ticari Alacaklar
148.484.028 141.779.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
148.484.028 141.779.134
Diğer Alacaklar
63.433.041 51.614.955
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 45.298.605 44.248.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.134.436 7.366.485
Stoklar
33.203.734 31.537.933
Peşin Ödenmiş Giderler
74.690.433 55.156.261
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.310.745 0
Diğer Dönen Varlıklar
308.072 1.328.253
ARA TOPLAM
552.430.764 448.166.325
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
552.430.764 448.166.325
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
16.446.446 12.716.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.446.446 12.716.079
Diğer Alacaklar
1.644.004.433 1.456.023.732
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.643.764.045 1.455.820.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
240.388 203.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7.790.000 7.790.000
Maddi Duran Varlıklar
7 21.930.351 14.874.152
Kullanım Hakkı Varlıkları
18.546.225 20.411.571
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 304.880.130 87.755.819
Peşin Ödenmiş Giderler
298.145.972 211.500.158
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.505.362 6.230.238
Diğer Duran Varlıklar
5.988.001 7.200.977
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.320.236.920 1.824.502.726
TOPLAM VARLIKLAR
2.872.667.684 2.272.669.051
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
238.124.517 5.241.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
238.124.517 5.241.713
Banka Kredileri
231.797.399 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.327.118 5.241.713
Ticari Borçlar
289.433.050 147.915.030
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
289.433.050 147.915.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
257.219.964 313.156.209
Diğer Borçlar
20.066.934 18.176.273
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 19.643.388 15.570.099
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
423.546 2.606.174
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
88.486.993 47.027.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.710.119 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.662.554 32.005.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.733.923 3.915.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 26.928.631 28.090.706
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.615.020 17.064.348
ARA TOPLAM
1.000.319.151 580.587.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.000.319.151 580.587.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.236.696.596 2.240.542.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.236.696.596 2.240.542.683
Banka Kredileri
2.222.659.790 2.223.808.365
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.036.806 16.734.318
Ticari Borçlar
142.600.656 3.749.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
142.600.656 3.749.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
125.143.664 127.305.017
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
29.167.872 56.746.538
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.146.397 3.184.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.146.397 3.184.601
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
149.788.305 15.480.336
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.686.543.490 2.447.008.467
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.686.862.641 3.027.595.549
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-814.029.015 -754.813.492
Ödenmiş Sermaye
10 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.322.114 -2.391.852
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.754.526.533 -1.319.978.101
Net Dönem Karı veya Zararı
-59.285.261 -434.548.432
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-165.942 -113.006
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-814.194.957 -754.926.498
TOPLAM KAYNAKLAR
2.872.667.684 2.272.669.051
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Cari 576.531.956 257.634.956 292.337.501 105.873.827
Satışların Maliyeti
11 -473.581.309 -363.105.464 -288.203.919 -224.109.271
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.950.647 -105.470.508 4.133.582 -118.235.444
BRÜT KAR (ZARAR)
102.950.647 -105.470.508 4.133.582 -118.235.444
Genel Yönetim Giderleri
-14.684.570 -12.640.010 -7.825.802 -6.904.160
Pazarlama Giderleri
-24.166.387 -19.316.953 -12.160.730 -10.048.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.501.032 8.817.547 13.916.837 5.341.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-28.233.254 -35.092.258 -25.722.377 -12.242.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.367.468 -163.702.182 -27.658.490 -142.090.160
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
487.400 4.115.791 36.949 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-272.170 -1.763.877 0 -1.534.382
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.582.698 -161.350.268 -27.621.541 -143.624.542
Finansman Gelirleri
145.485.575 78.408.848 73.274.763 39.722.536
Finansman Giderleri
-256.971.475 -125.830.909 -140.740.747 -65.821.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-52.903.202 -208.772.329 -95.087.525 -169.723.079
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.434.995 -532.748 -1.160.665 -15.851
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.710.119 0 -626.860 270.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.724.876 -532.748 -533.805 -285.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.338.197 -209.305.077 -96.248.190 -169.738.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.338.197 -209.305.077 -96.248.190 -169.738.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-52.936 -38.848 -599 -3.220
Ana Ortaklık Payları
-59.285.261 -209.266.229 -96.247.591 -169.735.710
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 12 -0,00110000 -0,00390000 -0,00180000 -0,00310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
69.738 191.742 -380.185 -128.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.738 191.742 -380.185 -128.753
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.738 191.742 -380.185 -128.753
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.268.459 -209.113.335 -96.628.375 -169.867.683
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-52.936 -38.848 -599 -3.220
Ana Ortaklık Payları
-59.215.523 -209.074.487 -96.627.776 -169.864.463
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995234
BIST