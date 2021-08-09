***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 29.06.2021Genel Kurul Tarihi 27.07.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Sarıyer -İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması2 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması3 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması4 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması5 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi6 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021.07.27 - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ORTAKLARA ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2021.07.27 - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf - İlan MetniEK: 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 27.07.2021_Final.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 27.07.2021 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ektedir. Saygılarımızla.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 06.08.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 27.07.2021 OÜGK Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 27.07.2021 OÜGK Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalar27.07.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuza ait tescile tabi hususlar 06.08.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 09.08.2021 tarihli 10383 sayılı TTSG de yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955945BIST