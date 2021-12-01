***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2021Karar Tarihi 01.12.2021Genel Kurul Tarihi 28.12.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması2 - Toplantı karar ve tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması4 - Şirketin 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması5 - 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması6 - İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması7 - 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması14 - 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Döneminde Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 28.12.2021 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 28.12.2021 Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 01.06.2020 - 31.05.2021 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980585BIST