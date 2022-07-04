***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 29.07.2022 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 04.07.2022Genel Kurul Tarihi 29.07.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,2 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,3 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,4 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,6 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 29.07.2022 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'u için ilgili dokümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041390BIST