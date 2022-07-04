***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.07.2022 23:37
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 29.07.2022 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 04.07.2022
Genel Kurul Tarihi 29.07.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
2 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,
3 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,
4 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
6 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.07.2022 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'u için ilgili dokümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041390
BIST