Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.07.2022 23:37
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 29.07.2022 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 04.07.2022
Genel Kurul Tarihi 29.07.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe - İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
2 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,
3 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,
4 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
6 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.07.2022 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'u için ilgili dokümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041390


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.406
Değişim :  -1,55% |  -37,79
Açılış :  2.459  
Önceki Kapanış :  2.444  
En Yüksek
2.475 En Düşük
2.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 15,38 513.281.810 % 9,94  
OYAYO 9,51 10.377.932 % 9,94  
PEGYO 2,12 40.090.278 % 9,84  
MNDRS 3,58 36.930.789 % 9,82  
KLKIM 23,50 141.173.677 % 7,90  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,7894 16,8281 % 0,01  
Euro 17,4985 17,5619 % 0,14  
Sterlin 20,2834 20,3852 % -0,01  
Frank 17,4189 17,5239 % 0,00  
Riyal 4,4654 4,4878 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.808 -0,25  
Altın Gr. 976 977 -0,54  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.504 6.627 1,00  
Yarım 3.183 3.240 0,00  
Çeyrek 1.595 1.620 1,00  
Gümüş.Ons 19,93 19,98 -0,02  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 -0,01  
B. Petrol 114 114 2,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru