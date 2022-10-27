***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.10.2022 18:11
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 25.11.2022 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.10.2022
Genel Kurul Tarihi 25.11.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.11.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
2 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış olması kayıt ve şartıyla ve bu kurumların onaylamış olduğu şekliyle (anılan kurumların tadil tasarısında yer alan maddeler ile ilgili sair tadil talep/talepleri söz konusu olabilir) 7405 sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu ve 26.07.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi Ve Organlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği'ne uyum kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 4. maddesi, "Paylar" başlıklı 8. maddesi ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. maddesinin tadili Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü" başlıklı 28. maddenin, "Menfaat Sağlamama" başlıklı 29. maddenin eklenmesi hususları ile bunlara ilişkin tadil tasarısının müzakeresi ve karar alınması,
4 - Gündemin 3. Maddesinde pay sahiplerinin onayına sunulan tadil tasarısı uyarınca yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
6 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet Metni.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.11.2022 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'u için ilgili dokümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074731
BIST