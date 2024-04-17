***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 27.03.2024 Tarihinde Gerçekleşen Olağanüstü GK Toplantısı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 29.02.2024Genel Kurul Tarihi 27.03.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park No: 9AGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış olması kayıt ve şartıyla ve bu kurumların onaylamış olduğu şekliyle (anılan kurumların tadil tasarısında yer alan maddeler ile ilgili sair tadil talep/talepleri söz konusu olabilir) Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanının 2.700.000.000.-TL'den, 5.400.000.000.-TL'ye artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususu ile buna ilişkin tadil tasarısının müzakeresi ve karar alınması.3 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Metni 27032024.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dokümanı 27032024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 27.03.2024 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Hazirun Listesi ve diğer dokümanlar ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 15.04.2024Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 27.03.2024 Olağanüstü GK toplantı tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 27.03.2024 Olağanüstü GK Hazirun listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 27.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar 15.04.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 16.04.2024 tarih ve 11063 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273905BIST