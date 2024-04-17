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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2024 17:22
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 27.03.2024 Tarihinde Gerçekleşen Olağanüstü GK Toplantısı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 29.02.2024
Genel Kurul Tarihi 27.03.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park No: 9A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış olması kayıt ve şartıyla ve bu kurumların onaylamış olduğu şekliyle (anılan kurumların tadil tasarısında yer alan maddeler ile ilgili sair tadil talep/talepleri söz konusu olabilir) Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanının 2.700.000.000.-TL'den, 5.400.000.000.-TL'ye artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususu ile buna ilişkin tadil tasarısının müzakeresi ve karar alınması.
3 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet Metni 27032024.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dokümanı 27032024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 27.03.2024 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Hazirun Listesi ve diğer dokümanlar ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.04.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 27.03.2024 Olağanüstü GK toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 27.03.2024 Olağanüstü GK Hazirun listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar 15.04.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 16.04.2024 tarih ve 11063 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273905


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ODINE 83,25 1.638.174.049 % 9,97  
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