***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
01.06.2021 21:49
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Çeşitli haber mecralarında Şirketimizin, Profesyonel Futbolcu Ryan Guno Babel'e ait hakedişlerini Kamu Aydınlatma Platformu'na doğru bildirilmediği yönünde içeriklerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.
Haberlere konu edilen Futbolcumuzun sözleşmesindeki net ücret haricindeki belirtilen tutarlar doğru değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Profesyonel Futbolcularımızın şarta bağlı durumlarda kazanacağı hakedişler ilgili sezon müsabakaları tamamlanmadan belirlenemediği için sözleşme imza tarihinde açıklanması durumu söz konusu olmamaktadır. Kaldı ki gerek şirketimizin gerekse futbol piyasasının teamülleri gereği bu tip hakedişe dayalı ücret tahakkukları açıklanmamaktadır. Ayrıca hakedişe dayalı ödemelerde futbolcuların mahremiyeti hem diğer futbolcular hem de diğer kulüpler nezdinde korunmakta olup herhangi bir olumsuz rekabet oluşturmamak adına da açıklama yapılmamaktadır.
Bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi, KAP açıklamalarımızın takip edilmesi gerektiği hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939474
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18:051.432
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|KERVN
|0,77
|1.687.982
|% 10,00
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|KONTR
|72,60
|12.179.578
|% 10,00
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|ESEN
|31,68
|144.802.582
|% 10,00
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|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
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|MTRKS
|36,58
|70.831.159
|% 9,98
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|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
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|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|110.975.942
|% -9,87
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|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|YAYLA
|3,55
|131.638.875
|% -7,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|THYAO
|13,49
|1.279.989.953
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|141.182.008
|% 2,26
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|EKGYO
|1,93
|193.755.247
|% -1,03
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5190
|8,5300
|% 0,45
|
|Euro
|10,4123
|10,4282
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,0225
|12,0828
|% -0,10
|
|Frank
|9,4642
|9,5213
|% 0,59
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|Riyal
|2,2653
|2,2767
|% 0,34
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-6,55
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|Altın Gr.
|520
|521
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
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|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,04
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|B. Petrol
|70,52
|70,52
|1,21
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 216.00 milyon TL de
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17:59DERIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 131 adet işlem
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17:57NATEN
Yüzde 9.95 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 322 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, TSKB
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 77 artarak (% 0.95 ) 1, 252