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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.11.2020 18:41



***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.06.2019 - 31.05.2020 Hesap Dönemine İlişkin Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 19.11.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSAR00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, GSRAY, TRAGSRAY91X9 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSAR00010 0 0
B Grubu, GSRAY, TRAGSRAY91X9 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.11.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle kar dağıtılmaması hususunun yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 01.06.2019/31.05.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 540.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 23.864.344

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -49.204.262 -72.996.156
4. Vergiler ( - ) 2.494.482 0
5. Net Dönem Kârı -46.709.780 -72.996.156
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -1.273.301.780 -1.539.245.006
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 23.864.344
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 23.864.344
17. Statü Yedekleri 0 16.017
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 287.963
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889288


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KLMSN 17,05 160.928.856 % 10,00  
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Yarım 1.451 1.490 -41,22  
Çeyrek 728 745 -20,60  
Gümüş.Ons 23,89 23,91 -0,36  
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