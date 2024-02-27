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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.02.2024 17:05
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bi


***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27/02/2024 tarihli toplantısında
1. Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanının 2.700.000.000.-TL'den, 5.400.000.000.-TL'ye artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadiline,
2. Yapılması planlanan Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın iznini müteakiben Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden bugün (27/02/2024) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252338


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