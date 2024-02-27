***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 27.02.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27/02/2024 tarihli toplantısında1. Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanının 2.700.000.000.-TL'den, 5.400.000.000.-TL'ye artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadiline,2. Yapılması planlanan Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın iznini müteakiben Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden bugün (27/02/2024) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252338BIST