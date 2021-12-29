***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.12.2021 18:26
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup,kredi derecelendirme notu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986972
BIST
18:051.895
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|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
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|ENKAI
|15,34
|138.390.850
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|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
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|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
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|NTHOL
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|844.181.295
|% 9,94
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|KLNMA
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|811.042
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|SEYKM
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|% -9,98
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|ULUSE
|60,40
|2.182.674
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|NUGYO
|5,70
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|% 1,78
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|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
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|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
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|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
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|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
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|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
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|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
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|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
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|TSKB
|1,44
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|12,8783
|12,9560
|% 2,34
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|Euro
|14,6241
|14,6863
|% 2,08
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|Sterlin
|17,2931
|17,3798
|% 1,57
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|Frank
|13,9890
|14,0732
|% 1,42
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|Riyal
|3,4165
|3,4336
|% 1,59
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|Alış
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|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-5,77
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|Altın Gr.
|744
|744
|9,54
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
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|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
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|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|9,38
|9,39
|0,08
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|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,07
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