***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
25.04.2023 17:20
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
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4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Nihat Kırmızı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Fatih Demircan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Maruf Güneş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İbrahim Hatipoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Emin İmanov Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mustafa Aktaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Levent Hacıislamoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140800
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 20,4000
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|Önceki Kapanış
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19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3231
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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21,4914
En Düşük
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18:051.242,09
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
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1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|BURVA
|34,94
|62.131.616
|% 9,94
|
|ISMEN
|47,58
|147.876.173
|% 5,59
|
|RYSAS
|30,10
|49.232.956
|% 5,54
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|KAREL
|16,53
|140.141.697
|% -9,72
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|EMKEL
|7,44
|112.458.381
|% -9,71
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|ENKAI
|29,36
|1.861.859.665
|% -4,98
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4153
|19,4338
|% 0,16
|
|Euro
|21,3064
|21,3231
|% -0,35
|
|Sterlin
|24,0168
|24,1373
|% -0,57
|
|Frank
|21,6969
|21,8276
|% -0,35
|
|Riyal
|5,1635
|5,1894
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,41
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.049
|9.249
|57,00
|
|Yarım
|4.419
|4.515
|21,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.271
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,44
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,54
|80,54
|-2,00
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