***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791739Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamıştır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıMadde 9 kapsamında KAP'ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıMadde 10 kapsamında KAP'ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıBağış ve yardımlara ilişkin bir politikalarımızın oluşturulmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. 8 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmiş olup ilgili genel kurul tutanağına kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri sekmesinde yer alan Genel Kurul başlığı altında yer verilmiştir.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBulunmamaktadır.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 20 - 2Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiPay sahipleri katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıA Grubu paylar şirket sermayesinin %25 ini oluşturmakta olup 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu Üye sayısının 6'sını aday gösterme hakkına sahiptir. B grubu paylar sermayenin %75'ini oluşturmakta olup imtiyaz bulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 60,861.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Bulunmamaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketimizin "sportif.galatasaray.org " adresindeki resmi internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri " bölümü altında yer alan " Kar Dağıtım Politikası" başlığında altında bulunmaktadır. http://sportif.galatasaray.org/45_kar-dagitim-politikasi.aspxYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniŞirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında gerçekleşen 30.510.556 TL karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kar dağılmaması yönündeki teklifi 08.11.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797637Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı08/11/2019 0 % 66,46 % 66,46 % 0 Yatırımcı İlişkileri sekmesinde Genel Kurul başlığı altında yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri sekmesinde Genel Kurul başlığı altında yer almaktadır. Karar No : 12 135 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791739İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://sportif.galatasaray.org/6_denetim-komitesi.aspxFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://sportif.galatasaray.org/8_kurumsal-yonetim-komitesi.aspxFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://sportif.galatasaray.org/8_kurumsal-yonetim-komitesi.aspxFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://sportif.galatasaray.org/7_riskin-erken-saptanmasi-komitesi.aspxFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://sportif.galatasaray.org/8_kurumsal-yonetim-komitesi.aspx4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunda "10. Diğer Hususlar" ve "19. Şirketin Stratejik Hedefleri" başlıkları altında yer verilmiştir.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı"Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Ücretlendirme Politikası" başlığında yer almaktadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı"2. Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar"Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 6 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 100 6 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 67 5 1İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulunda murahhas üyelik bulunmamaktadır ve yetki devri olmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası18. Risk Yönetimi Ve İç Kontrol MekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıMustafa Cengizİcra başkanı / genel müdürün adıYönetimde söz sahibi personel : Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sevinç AyışığıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıBulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMustafa Cengiz İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/01/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Abdurrahim Albayrak İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/01/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Yusuf Günay İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/10/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Fahri Okan Böke İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 23/02/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Oytun Özer İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/06/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Mustafa Ergi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 07/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687814 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)A. Emre Uğurlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/08/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/784377 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıİnternet sitesinde bulunmamaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıKurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu KomiteŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietikbildirim@galatasaray.org3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıBaşta Şirket çalışanları olmak üzere, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modellerin geliştirilmesine gayret edilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinde özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altında yer alan faaliyet raporlarında "Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması" başlığı altında yer almaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıÇalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamıştır. Çalışanlardan herhangi bir yönde ayrımcılık yapıldığı konusunda şikâyet alınmamıştır. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi çalışmaları, kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında devam etmektedir.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışmaları çerçevesinde, gerektiğinde Yönetim Kurulu sürece dahil olmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Kuralları" bölümünde "Çalışanlara Karşı Sorumluluklar" başlığı altında yer almaktadır. http://cdn1.galatasaray.org/files/sportif/etik-kurallar.pdfPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Kuralları" bölümünde "Çalışanlara Karşı Sorumluluklar" başlığı altında yer almaktadır. http://cdn1.galatasaray.org/files/sportif/etik-kurallar.pdfİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Kuralları" bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerŞirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Faaliyet Raporları" nda "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlığı altında yer almaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında yer alan Etik Kurallar içerisindeki çeşitli maddelerde bu konular irdelenmektedir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıŞirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümŞirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Galatasaray Sportif A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı" başlığı altında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı"1.Genel Bilgiler -> e.Yönetim Organı ve Personel Sayısı -> I. Yönetim Kurulu ve Komiteler"b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı"1.Genel Bilgiler -> e.Yönetim Organı ve Personel Sayısı -> I. Yönetim Kurulu ve Komiteler"c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı"1.Genel Bilgiler -> e.Yönetim Organı ve Personel Sayısı -> I. Yönetim Kurulu ve Komiteler"ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır. (Finansal sonuçları etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiler finansal tabloların 2 numaralı dipnotunda yer almaktadır.)d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun "Hukuki Konular" bölümünde yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunda "1.Genel Bilgiler" bölümünde "c.Şirket'in Sermaye Ortaklık Yapıları" başlığı altındadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunda "13. İnsan Kaynakları Politikası" ve "14. Etik Kurallar Ve Sosyal Sorumluluk" başlıkları altında yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı132Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 85Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu her hafta salı günü saat 15:00 da toplanır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Ana Sözleşme" başlığı altında yer alan "Esas Sözleşme" nin 16. maddesinde belirtilmiştir.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet raporunun "17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı Ve Bağımsızlığı" başlığı altında yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKonuya ilişkin KAP duyurusu yapılmamış olup kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Hakkımızda" sekmesi altındaki komite başlıklarında yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Mustafa Ergi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - A. Emre Uğurlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Mustafa Ergi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - A. Emre Uğurlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mustafa Ergi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - A. Emre Uğurlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Hale Çırak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867762BIST