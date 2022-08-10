***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
10.08.2022 01:28
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
-
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980585
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Madde 9 kapsamında KAP'ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Madde 10 kapsamında KAP'ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Bağış ve yardımlara ilişkin bir politikalarımızın oluşturulmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. 28.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmiş olup ilgili genel kurul tutanağına kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri sekmesinde yer alan Genel Kurul başlığı altında yer verilmiştir.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 20 - 2
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Pay sahipleri katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
A Grubu paylar şirket sermayesinin %25 ini oluşturmakta olup 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu Üye sayısının 6'sını aday gösterme hakkına sahiptir. B grubu paylar sermayenin %75'ini oluşturmakta olup imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 60,1
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirketimizin "sportif.galatasaray.org " adresindeki resmi internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri " bölümü altında yer alan " Kar Dağıtım Politikası" başlığında altında bulunmaktadır. http://sportif.galatasaray.org/45_kar-dagitim-politikasi.aspx
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi 28.12.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986765
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
28/12/2021 0 % 60,1 % 0 % 60,1 Yatırımcı İlişkileri sekmesinde Genel Kurul başlığı altında yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri sekmesinde Genel Kurul başlığı altında yer almaktadır. Madde 11 45 https://www.kap.org.tr/Bildirim/986760
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://sportif.galatasaray.org/6_denetim-komitesi.aspx
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://sportif.galatasaray.org/8_kurumsal-yonetim-komitesi.aspx
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://sportif.galatasaray.org/8_kurumsal-yonetim-komitesi.aspx
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://sportif.galatasaray.org/7_riskin-erken-saptanmasi-komitesi.aspx
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://sportif.galatasaray.org/8_kurumsal-yonetim-komitesi.aspx
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunda "10. Diğer Hususlar" ve "19. Şirketin Stratejik Hedefleri" başlıkları altında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
"Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Ücretlendirme Politikası" başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
"2. Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar"
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 7 7
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 67 5 5
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulunda murahhas üyelik bulunmamaktadır ve yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
18. Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı
Burak ELMAS
İcra başkanı / genel müdürün adı
Yönetimde söz sahibi personel : Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sevinç Ayışığı
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Burak Elmas İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/06/2021 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Özen Kuzu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/07/2021 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Bikem Kanık İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/06/2021 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Nihat Kırmızı İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/11/2021 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Mustafa Özgür Kalelioğlu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/01/2022 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Murat Tacir İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/07/2021 https:// www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/952102 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Hüseyin Ural Aküzüm İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/11/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980585 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
İnternet sitesinde bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
6
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etikbildirim@galatasaray.org
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Başta Şirket çalışanları olmak üzere, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modellerin geliştirilmesine gayret edilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinde özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altında yer alan faaliyet raporlarında "Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması" başlığı altında yer almaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamıştır. Çalışanlardan herhangi bir yönde ayrımcılık yapıldığı konusunda şikâyet alınmamıştır. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi çalışmaları, kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında devam etmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışmaları çerçevesinde, gerektiğinde Yönetim Kurulu sürece dahil olmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Kuralları" bölümünde "Çalışanlara Karşı Sorumluluklar" başlığı altında yer almaktadır. http://cdn1.galatasaray.org/files/sportif/etik-kurallar.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Kuralları" bölümünde "Çalışanlara Karşı Sorumluluklar" başlığı altında yer almaktadır. http://cdn1.galatasaray.org/files/sportif/etik-kurallar.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Kuralları" bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Faaliyet Raporları" nda "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlığı altında yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında yer alan Etik Kurallar içerisindeki çeşitli maddelerde bu konular irdelenmektedir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Galatasaray Sportif A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı" başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
"1.Genel Bilgiler -> e.Yönetim Organı ve Personel Sayısı -> I. Yönetim Kurulu ve Komiteler"
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
"1.Genel Bilgiler -> e.Yönetim Organı ve Personel Sayısı -> I. Yönetim Kurulu ve Komiteler"
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
"1.Genel Bilgiler -> e.Yönetim Organı ve Personel Sayısı -> I. Yönetim Kurulu ve Komiteler"
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun "Hukuki Konular" bölümünde yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunda "1.Genel Bilgiler" bölümünde "c.Şirket'in Sermaye Ortaklık Yapıları" başlığı altındadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunda "13. İnsan Kaynakları Politikası" ve "14. Etik Kurallar Ve Sosyal Sorumluluk" başlıkları altında yer almaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
18
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 85
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu her hafta salı günü saat 15:00 da toplanır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Ana Sözleşme" başlığı altında yer alan "Esas Sözleşme" nin 16. maddesinde belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet raporunun "17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı Ve Bağımsızlığı" başlığı altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Konuya ilişkin KAP duyurusu yapılmamış olup kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Hakkımızda" sekmesi altındaki komite başlıklarında yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Murat Tacir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) H.Ural Aküzüm Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Murat Tacir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) H.Ural Aküzüm Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat Tacir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) H.Ural Aküzüm Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ahmet Başar Gogen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053979
BIST