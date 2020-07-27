***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. arasında 2020-2021 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 2 futbol sezonu için Futbol A Takımı forma göğüs ve forma sırt reklamı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.Buna göre, ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. Şirketimize, 2020-2021 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV, 2021-2022 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV ödeyecektir (Göğüs sponsorluğu için TUFE+TEFE/2 oranında artırım yapılacaktır).Bu sözleşmeler kapsamında futbol takımımızın göğüs reklamı SIXT rent a car, sırt reklamı Magdeburger Sigorta olmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862170BIST