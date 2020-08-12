***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2020 21:23
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fahri Okan Böke'nin istifasi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13.5 (a) maddesi gereğince, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Maruf Güneş'in seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868479
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|454
|10,78
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|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|0,88
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|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
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