***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, şirketimizin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919426BIST