***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 18:10
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimiz, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, şirketimizin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919426
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2143
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,1083
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2098
18:058,5927
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -0,1457
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5841
18:05404,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,47
|Açılış
|: 404,28
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2098
|7,2143
|% -1,48
|
|Euro
|8,5856
|8,5927
|% -1,67
|
|Sterlin
|9,9998
|10,0499
|% -1,65
|
|Frank
|7,7418
|7,7884
|% -1,53
|
|Riyal
|1,9220
|1,9316
|% -1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,23
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
-
17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
-
17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
-
17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem