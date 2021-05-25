***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyesi Sayın Maruf Güneş'in ayrılması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13.5 (a) maddesi gereğince Maruf Güneş'in ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938057BIST