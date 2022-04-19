***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hakim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 26 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurulu'na ilişkin yaşanan hukuki gelişmelere istinaden yapılmış açıklamaları yatırımcılarımız aşağıda yer alan linkten takip edebilirler. Bundan sonraki hukuki sürece ilişkin güncel bilgilendirme de www.galatasaray.org websitesinin duyurular bölümünden takip edilebilir.Hakim ortağımızın genel kurulundan kaynaklı hukuki süreç şirketimizi ve yatırımcılarımızı ilgilendirdiği taktirde tekrar bilgilendirme yapılacaktır.www.galatasaray.orgKamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022191BIST