***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 20:02
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hakim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 26 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurulu'na ilişkin yaşanan hukuki gelişmelere istinaden yapılmış açıklamaları yatırımcılarımız aşağıda yer alan linkten takip edebilirler. Bundan sonraki hukuki sürece ilişkin güncel bilgilendirme de www.galatasaray.org websitesinin duyurular bölümünden takip edilebilir.
Hakim ortağımızın genel kurulundan kaynaklı hukuki süreç şirketimizi ve yatırımcılarımızı ilgilendirdiği taktirde tekrar bilgilendirme yapılacaktır.
www.galatasaray.org
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022191
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0234
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0370
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05921,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -9,76
|Açılış
|: 921,61
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
919,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6501
|14,6554
|% 0,13
|
|Euro
|15,8197
|15,8344
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,0023
|19,0976
|% 0,07
|
|Frank
|15,3710
|15,4636
|% -0,39
|
|Riyal
|3,8955
|3,9151
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-21,81
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-9,24
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,27
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,72
|