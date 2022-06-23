***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 10:54
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038847
BIST
11:032.574
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En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler11:00
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
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|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
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|SILVR
|21,98
|5.685.223
|% 8,92
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|MAKIM
|13,92
|253.346.926
|% 8,16
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|GESAN
|36,38
|85.060.833
|% 7,95
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|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
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|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
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|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
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|THYAO
|52,20
|743.908.093
|% 0,29
|
|EREGL
|28,06
|381.870.577
|% -0,50
|
|SISE
|22,16
|335.236.600
|% -0,18
|
|TKFEN
|22,98
|287.891.052
|% 5,03
|
|SASA
|45,36
|267.943.816
|% 0,58
|
|ODAS
|3,23
|247.450.029
|% 2,54
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|EKGYO
|2,65
|107.261.069
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,92
|185.580.794
|% 0,00
|
|KARSN
|7,59
|200.038.200
|% 1,34
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|TSKB
|2,27
|49.959.284
|% 0,44
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,3610
|17,3690
|% 0,17
|
|Euro
|18,2715
|18,2970
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,0834
|21,1891
|% -0,44
|
|Frank
|17,9029
|18,0108
|% -0,26
|
|Riyal
|4,6131
|4,6363
|% 0,23
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,51
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|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.808
|6.906
|-12,00
|
|Yarım
|3.342
|3.378
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,00
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|B. Petrol
|110
|110
|-1,62
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