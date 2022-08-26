***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 10:03
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU'nun atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058496
BIST
10:293.187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 50,59
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.149
10:2918,1849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
10:2918,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
10:291.025,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.025,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler10:28
|VAKBN
|6,05
|185.408.947
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|576.193
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|NIBAS
|10,26
|16.364.369
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|8.199.576
|% 9,96
|
|SILVR
|28,36
|3.463.657
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|3.655.897
|% -9,93
|
|BJKAS
|6,85
|77.755.348
|% -6,42
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|COSMO
|28,00
|1.545.656
|% -4,37
|
|ISCTR
|8,14
|1.425.348.650
|% 3,83
|
|AKBNK
|12,59
|1.390.225.221
|% 5,09
|
|GARAN
|27,30
|1.133.508.439
|% 5,98
|
|YKBNK
|6,94
|1.111.360.790
|% 5,79
|
|THYAO
|70,70
|1.013.858.055
|% 0,57
|
|ISCTR
|8,14
|1.425.348.650
|% 3,83
|
|YKBNK
|6,94
|1.111.360.790
|% 5,79
|
|EKGYO
|3,94
|516.640.718
|% 2,60
|
|AKBNK
|12,59
|1.390.225.221
|% 5,09
|
|HALKB
|7,10
|714.520.352
|% 9,40
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1752
|18,1854
|% 0,12
|
|Euro
|18,1265
|18,1330
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,3814
|21,4886
|% -0,26
|
|Frank
|18,7686
|18,8817
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8270
|4,8512
|% 0,12
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-5,84
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.855
|6.912
|-19,00
|
|Yarım
|3.340
|3.379
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,24
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Seans Raporu
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