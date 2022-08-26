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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.08.2022 10:03
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun kararı ile Sermaye  Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim  Tebliği'nin 11'inci  maddesi kapsamında Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerinin yönetimi  ve Kurumsal Yönetim  Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi  olarak Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU'nun atanmasına karar verilmiştir.   
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058496


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