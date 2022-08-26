***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 12:24
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerinin yönetimi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU'nun atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058526
BIST
14:033.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 18,08
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
14:0318,1800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
14:0318,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0751
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
14:031.020,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.020,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler13:59
|VAKBN
|6,05
|204.547.898
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.172.276.788
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|11.985.133
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.497.181
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.225.998
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|9.398.773
|% -9,93
|
|CMENT
|52,70
|666.614
|% -9,06
|
|ISCTR
|7,94
|4.176.585.817
|% 1,28
|
|AKBNK
|12,08
|4.066.482.181
|% 0,83
|
|YKBNK
|6,72
|3.507.169.747
|% 2,44
|
|GARAN
|26,18
|3.290.948.336
|% 1,63
|
|ASELS
|27,18
|3.271.599.154
|% 3,74
|
|EKGYO
|4,01
|2.647.383.455
|% 4,43
|
|ISCTR
|7,94
|4.176.585.817
|% 1,28
|
|YKBNK
|6,72
|3.507.169.747
|% 2,44
|
|AKBNK
|12,08
|4.066.482.181
|% 0,83
|
|PETKM
|13,10
|3.172.276.788
|% 9,99
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1747
|18,1798
|% 0,09
|
|Euro
|18,1967
|18,2092
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,4482
|21,5558
|% 0,05
|
|Frank
|18,8032
|18,9165
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8250
|4,8492
|% 0,08
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,40
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-11,00
|
|Tam
|6.828
|6.881
|-50,00
|
|Yarım
|3.327
|3.364
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,70
|