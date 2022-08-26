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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.08.2022 12:24
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun kararı ile Sermaye  Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim  Tebliği'nin 11'inci  maddesi kapsamında Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerinin yönetimi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi  olarak Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU'nun atanmasına karar verilmiştir.   
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058526


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Tam 6.828 6.881 -50,00  
Yarım 3.327 3.364 -25,00  
Çeyrek 1.669 1.682 -12,00  
Gümüş.Ons 19,19 19,22 -0,04  
Gümüş Gr. 11,21 11,23 -0,02  
B. Petrol 101 101 1,70  
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