***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2023 19:50
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Sevinç Ayışığı'nın görevinden ayrılması nedeniyle yerine Mehmet Mete Türkoğlu söz konusu görevi yürütmek üzere göreve getirilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155458
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|AVHOL
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|OTTO
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|2.068.170
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|POLHO
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|ISSEN
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|BURCE
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|LIDER
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|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
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|Alış
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|Dolar
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|20,8330
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|Euro
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|Riyal
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|Alış
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|1.978
|1.979
|15,78
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|1.324
|11,75
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|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
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|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
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|Yarım
|4.450
|4.567
|-8,00
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|2.232
|2.290
|-5,00
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|Gümüş.Ons
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|23,87
|0,34
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|Gümüş Gr.
|15,94
|15,96
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