***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBURAK ELMAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 22.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra uluslararası şirketlerde yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Evet A Bağımsız Üye DeğilBİKEM KANIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.06.2021 İcrada Görevli - Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği?nin yanı sıra Orbit Danışmanlık İcra Kurulu Üyesi, Paribu Teknolojileri Danışma Kurulu Üyesi görevleri bulunmaktadır. Evet A Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ERGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Taç Spor Kulubü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, özel bir holding şirketinde Enerji Grubu Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanlığı, Lojistik Şirketleri Grup Başkanlığı, petrol sektöründe yer alan bazı birliklerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sektör Meclisi Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Evet A-B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687814 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıİLYAS GEZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05.03.2021 İcrada Görevli Değil - Serbest avukat olarak benzer alanlarda avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir. Evet A-B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906511 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyeai, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943879BIST