***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖZEN KUZU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 27.07.2021 İcrada Görevli - Kuzu Grubun Yönetim Kurulunda yer almakta ve CEO görevini yürütmektedir. Evet B Bağımsız Üye DeğilBİKEM KANIK Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 22.06.2021 İcrada Görevli - Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği nin yanı sıra Orbit Danışmanlık İcra Kurulu Üyesi, Paribu Teknolojileri Danışma Kurulu Üyesi görevleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye DeğilNİHAT KIRMIZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.11.2021 İcrada Görevli - Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanıdır. Evet B Bağımsız Üye DeğilERDEN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.06.2022 İcrada Görevli - Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Timur Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evet A Bağımsız Üye DeğilMURAT TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.07.2021 İcrada Görevli Değil - Borsa Aracı Kurumlar Yöneticileri Derneği ve Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği üyesidir. 1995 tarihinden itibaren Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evet A-B Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/952102 Değerlendirildi Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHÜSEYİN URAL AKÜZÜM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Avukat ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hayır A-B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980585 Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiDURSUN AYDIN ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.06.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra turizm sektöründe hem yatırımcı hem de işletmeci olarak görev yapmaktadır. Evet A Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042326BIST