***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 135000000 TRY 25,00 (A) Grubu paylar. malikine Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin (Şirket) 12 (Oniki) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 11 (Onbir) adedini belirleme hakkı vermekte olup (12) Oniki kişilik Şirket Yönetim Kurulu'nun 11(Onbir) üyesi (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 405000000 TRY 75,00 Yok. İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139720BIST