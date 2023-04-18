***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.04.2023 16:03
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 135000000 TRY 25,00 (A) Grubu paylar. malikine Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin (Şirket) 12 (Oniki) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 11 (Onbir) adedini belirleme hakkı vermekte olup (12) Oniki kişilik Şirket Yönetim Kurulu'nun 11(Onbir) üyesi (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 405000000 TRY 75,00 Yok. İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139720
BIST
16:375.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -23,34
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.028
16:3719,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
16:3721,2986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1068
|Açılış
|: 21,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
16:371.244,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.244,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler16:35
|BRSAN
|133,10
|291.327.076
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.006.349
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.380.003
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.294.544
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|35.721.208
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.777.774
|% -9,91
|
|LIDER
|98,55
|50.702.890
|% -8,75
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SNKRN
|25,30
|742.630
|% -5,95
|
|AYCES
|81,20
|24.462.098
|% -5,91
|
|KOZAL
|24,46
|6.768.622.013
|% -0,73
|
|KOZAA
|48,24
|3.094.343.267
|% -2,62
|
|THYAO
|135,80
|2.666.251.056
|% 0,07
|
|EREGL
|34,88
|1.423.934.457
|% -0,74
|
|SISE
|42,56
|1.206.538.943
|% -1,89
|
|KOZAL
|24,46
|6.768.622.013
|% -0,73
|
|EKGYO
|6,73
|731.595.683
|% -1,03
|
|ISCTR
|12,02
|920.356.363
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,22
|701.913.766
|% 0,69
|
|KOZAA
|48,24
|3.094.343.267
|% -2,62
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4010
|19,4046
|% 0,07
|
|Euro
|21,2780
|21,2910
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,0196
|24,1401
|% 0,47
|
|Frank
|21,5085
|21,6381
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1586
|5,1845
|% 0,18
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,23
|
|Cumhuriyet
|8.816
|8.949
|62,00
|
|Tam
|8.826
|8.953
|15,00
|
|Yarım
|4.310
|4.377
|8,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.188
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,07
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50YEOTK
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 72.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 605, 825 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 49 kaybederek (% -0.63 ) 5, 557
-
16:49XU100
Endeks 5, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 37, 485.00 milyon TL de
-
16:49SANEL
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 979, 176 adet işlem
-
16:48GESAN
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 77.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 867, 460 adet işlem