***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme Feshi
02.08.2022 15:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme Feshi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sözleşme Feshi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Aytaç Kara
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı
Fesih Tarihi
02.08.2022
Fesih Sebebi
Mutabakat
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051022
BIST
15:392.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,69
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:3917,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0696
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
15:3918,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0159
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:391.030,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 11,23
|Açılış
|: 1.030,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:39
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.696.421
|% 9,98
|
|PRKME
|8,83
|66.732.704
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,45
|69.737.734
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|KZBGY
|57,45
|82.964.642
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.326.547
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.668.099
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|53,00
|4.304.619.284
|% 2,91
|
|SASA
|48,94
|2.248.549.832
|% 5,25
|
|SISE
|22,82
|1.737.845.182
|% -1,21
|
|EREGL
|27,94
|1.025.129.100
|% -0,36
|
|ODAS
|4,02
|919.064.173
|% 3,34
|
|TSKB
|2,65
|696.387.331
|% 0,76
|
|ODAS
|4,02
|919.064.173
|% 3,34
|
|EKGYO
|3,13
|617.926.048
|% -0,32
|
|YKBNK
|4,84
|743.697.732
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,70
|242.061.920
|% 0,59
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9474
|17,9554
|% 0,39
|
|Euro
|18,3316
|18,3528
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,8554
|21,9650
|% -0,05
|
|Frank
|18,7709
|18,8839
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7631
|4,7870
|% 0,26
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|12,91
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|11,82
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.952
|75,00
|
|Tam
|6.889
|6.943
|60,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|29,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.697
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,50
|