***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme Feshi
15.08.2022 19:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Jesse Tamunobaraboye Sekidika
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı
Fesih Tarihi
15.08.2022
Fesih Sebebi
Mutabakat
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055619
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
18:0518,2573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1436
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2380
18:051.027,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -11,58
|Açılış
|: 1.027,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9477
|17,9617
|% 0,17
|
|Euro
|18,2262
|18,2573
|% -0,78
|
|Sterlin
|21,6009
|21,7093
|% -0,43
|
|Frank
|18,8959
|19,0097
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7669
|4,7908
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,16
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-10,98
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.896
|6.964
|-28,00
|
|Yarım
|3.360
|3.404
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.702
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,30
|
|B. Petrol
|94,84
|94,84
|-3,31
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem