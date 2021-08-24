***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
24.08.2021 19:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Olimpiu Vasile Morutan
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
FCSB
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960314
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|487
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|3.293
|-7,00
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|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
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|6,44
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