***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer GörüşmeleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıMarcos Do Nascimento TeixeiraTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüSevilla Football Club, S.A.D KulübüTransfer ŞekliSatma (Sale)AçıklamalarProfesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044920BIST