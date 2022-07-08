***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
08.07.2022 21:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Marcos Do Nascimento Teixeira
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Sevilla Football Club, S.A.D Kulübü
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044920
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
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|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0383
|Açılış
|: 17,3650
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|Önceki Kapanış
|: 17,2600
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17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0490
|Açılış
|: 17,6400
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|Önceki Kapanış
|: 17,5700
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17,6498
En Düşük
17,4369
12:35968,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,56
|Açılış
|: 970,03
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
975,64
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2790
|17,3115
|% 0,25
|
|Euro
|17,5711
|17,5991
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,7448
|20,8488
|% 0,29
|
|Frank
|17,6206
|17,7268
|% -0,11
|
|Riyal
|4,5967
|4,6198
|% 0,31
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|3,80
|
|Altın Gr.
|969
|969
|3,88
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.492
|6.651
|65,00
|
|Yarım
|3.178
|3.253
|33,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.623
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,33
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,66
|
Seans Raporu
12:35
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17:53
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17:38
ISKUR, IZINV, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:23
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