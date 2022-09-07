***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
07.09.2022 21:38
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Mauro Emanuel Icardi Rivero
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Paris Saint-Germain Football Club
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061179
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
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3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,1124
18:0518,2586
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2073
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2586
En Düşük
18,0019
18:051.006,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.006,39
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.007,59
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2219
|18,2322
|% -0,01
|
|Euro
|18,2379
|18,2586
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,9525
|21,0575
|% 0,09
|
|Frank
|18,5898
|18,7018
|% 0,81
|
|Riyal
|4,8353
|4,8595
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|14,88
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|8,67
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.791
|6.885
|45,00
|
|Yarım
|3.309
|3.363
|24,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.685
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,25
|
|B. Petrol
|88,11
|88,11
|-4,72
|