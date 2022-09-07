***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
07.09.2022 22:30
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmeleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Yusuf Demir
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
SK Rapid Wien
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Yusuf Demir'in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061185
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,1124
18:0518,2570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2057
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2570
En Düşük
18,0019
18:051.005,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,49
|Açılış
|: 1.005,86
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.007,59
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2219
|18,2318
|% -0,01
|
|Euro
|18,2381
|18,2570
|% 1,14
|
|Sterlin
|20,9415
|21,0466
|% 0,04
|
|Frank
|18,5776
|18,6895
|% 0,75
|
|Riyal
|4,8352
|4,8595
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|14,54
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|8,52
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.789
|6.883
|43,00
|
|Yarım
|3.308
|3.362
|23,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.684
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,44
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,23
|
|B. Petrol
|88,13
|88,13
|-4,70
|