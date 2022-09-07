***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
07.09.2022 23:15
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Milot Rashica
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Norwich City Football Club
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve Kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061187
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
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|Önceki Kapanış
|: 3.391
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3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2313
En Düşük
18,2142
18:0518,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2573
En Düşük
18,2274
18:051.007,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 10,24
|Açılış
|: 1.007,62
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.007,62
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2181
|18,2282
|% 0,07
|
|Euro
|18,2277
|18,2570
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,9662
|21,0713
|% 0,16
|
|Frank
|18,5945
|18,7065
|% 0,84
|
|Riyal
|4,8355
|4,8597
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|16,52
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,35
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.795
|6.889
|49,00
|
|Yarım
|3.311
|3.365
|26,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.686
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,25
|
|B. Petrol
|87,81
|87,81
|-5,02
|