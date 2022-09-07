***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer GörüşmeleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıMilot RashicaTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüNorwich City Football ClubTransfer ŞekliKiralama (Renting from)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Milot Rashica'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve Kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061187BIST