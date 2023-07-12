***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
12.07.2023 15:20
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Jose Angel Esmoris Tasende
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
RasenBallsport Leipzig GmbH
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170893
BIST
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17:176.395
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
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|Açılış
|: 6.361
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|Önceki Kapanış
|: 6.363
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6.287
En Yüksek
6.411
17:1726,1726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0792
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1729,0380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,3014
|Açılış
|: 29,1000
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|Önceki Kapanış
|: 28,7500
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29,0532
En Düşük
28,3967
17:171.645,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 22,67
|Açılış
|: 1.644,72
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|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
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1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:17
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|KTLEV
|20,38
|223.174.085
|% 9,98
|
|ADEL
|265,60
|239.072.016
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.597.389
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.121.597.872
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|270.697.681
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,08
|6.959.338.372
|% 3,38
|
|ISCTR
|14,99
|6.451.628.331
|% 3,24
|
|AKBNK
|23,40
|5.805.335.256
|% 6,95
|
|THYAO
|213,50
|5.612.085.948
|% -0,84
|
|EKGYO
|8,58
|4.749.425.144
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.749.425.144
|% 2,02
|
|YKBNK
|14,08
|6.959.338.372
|% 3,38
|
|ISCTR
|14,99
|6.451.628.331
|% 3,24
|
|SKBNK
|3,02
|951.682.196
|% 1,34
|
|AKBNK
|23,40
|5.805.335.256
|% 6,95
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1456
|26,1510
|% 0,22
|
|Euro
|29,0348
|29,0443
|% 1,07
|
|Sterlin
|33,8488
|34,0186
|% 0,55
|
|Frank
|29,9815
|30,1622
|% 1,39
|
|Riyal
|6,9486
|6,9834
|% 0,11
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|25,08
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|20,83
|
|Cumhuriyet
|10.947
|11.112
|132,00
|
|Tam
|10.596
|10.802
|142,00
|
|Yarım
|5.298
|5.426
|71,00
|
|Çeyrek
|2.657
|2.713
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,12
|0,70
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|0,87
|