***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
01.08.2023 22:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Kerem Demirbay
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Bayer Leverkusen
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179411
BIST
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17:597.169
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -48,45
|Açılış
|: 7.210
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|Önceki Kapanış
|: 7.217
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7.113
En Yüksek
7.297
17:5926,9503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0146
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
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26,9666
En Düşük
26,9316
17:5929,5803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0279
|Açılış
|: 29,6500
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|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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29,6201
En Düşük
29,5704
17:591.683,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -16,23
|Açılış
|: 1.683,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
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1.713,41
En Düşük
1.681,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|3,33
|2.025.489
|% 233,00
|
|SAYAS
|54,45
|163.379.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|633,70
|117.907.766
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|122.789.248
|% 10,00
|
|UZERB
|245,30
|3.048.589
|% 10,00
|
|AVHOL
|126,00
|32.920.482
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|12.524.055
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|3.255.500
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|297.125.218
|% -9,93
|
|INFO
|12,41
|249.015.480
|% -9,88
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 5,66
|
|ASTOR
|113,10
|12.330.866.868
|% 1,53
|
|EREGL
|40,76
|8.206.671.792
|% -2,25
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|ASELS
|74,55
|6.731.452.591
|% -0,07
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,57
|3.360.182.195
|% -1,38
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 1,26
|
|ZOREN
|4,28
|1.403.935.660
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% -3,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9407
|26,9495
|% 0,05
|
|Euro
|29,5732
|29,6290
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,3277
|34,4999
|% -0,25
|
|Frank
|30,6713
|30,8560
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1609
|7,1968
|% 0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-21,48
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.685
|-14,90
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.014
|11.129
|-41,00
|
|Yarım
|5.511
|5.590
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.795
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,06
|-0,36
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|0,32
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
-
17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
-
17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
-
17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
-
17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem