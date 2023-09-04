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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri

04.09.2023 21:45
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri


***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )

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Transfer Görüşmeleri

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Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Tanguy Ndombele Alvaro
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar

Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191483


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Çeyrek 2.755 2.795 11,00  
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Gümüş Gr. 20,62 20,66 -0,12  
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