***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
14.09.2023 21:30
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Eyüp Aydın
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
FC Bayern München AG
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Eyüp Aydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195179
BIST
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18:058.119
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
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|: 26,9200
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|Önceki Kapanış
|: 26,9550
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27,3445
En Düşük
26,8173
18:0528,7241
En Yüksek
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|: 1.653,44
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|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
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1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|39,60
|44.204.450
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.469.847
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.329,80
|684.642.531
|% 10,00
|
|ISATR
|665.500,00
|665.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|1.268.707
|% 10,00
|
|USAK
|9,09
|76.440.873
|% -10,00
|
|BALAT
|20,36
|3.654.665
|% -9,99
|
|AYCES
|433,70
|297.631.422
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|26.207.339
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.143.239.769
|% -9,96
|
|SASA
|49,50
|8.282.694.075
|% -0,40
|
|SISE
|56,60
|8.077.504.169
|% 2,44
|
|THYAO
|238,50
|7.849.781.075
|% 2,93
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|KOZAL
|31,22
|6.111.881.619
|% 2,70
|
|YKBNK
|16,14
|4.697.145.820
|% -1,22
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|ZOREN
|4,81
|1.331.441.150
|% 0,00
|
|KATMR
|2,01
|546.416.657
|% -3,37
|
|EKGYO
|8,61
|1.964.048.436
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9342
|26,9435
|% 0,03
|
|Euro
|28,7045
|28,7316
|% -0,65
|
|Sterlin
|33,3125
|33,4795
|% -0,70
|
|Frank
|29,9372
|30,1175
|% -0,29
|
|Riyal
|7,1597
|7,1957
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|1,17
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,19
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|10.997
|11.110
|5,00
|
|Yarım
|5.516
|5.578
|2,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.789
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,55
|19,57
|-0,22
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|2,04
|