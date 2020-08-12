***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
12.08.2020 19:05
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Emre Kılınç
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
D.G. Sivasspor
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
12.08.2020
Sözleşme Süresi
31.05.2024
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Emre Kılınç ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868425
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.115
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|Önceki Kapanış
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1.119
En Düşük
1.096
18:057,3031
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 456,15
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|Önceki Kapanış
|: 442,79
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458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|1.892,60
|21.407.826
|% 10,00
|
|FADE
|3,85
|18.249.970
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.721.354
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.506.056
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.471.869
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|148.946.209
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|2.034.216
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.467.584
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|5.817.584
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|42.760.139
|% -9,96
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% -1,64
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 6,75
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2985
|7,3031
|% 1,37
|
|Euro
|8,6030
|8,6280
|% 1,71
|
|Sterlin
|9,4957
|9,5433
|% 1,33
|
|Frank
|7,9814
|8,0295
|% 1,99
|
|Riyal
|1,9405
|1,9502
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|30,60
|
|Altın Gr.
|455
|455
|12,49
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|1,06
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,30
|
|B. Petrol
|45,24
|45,24
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
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17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
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17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
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17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem