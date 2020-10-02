***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
02.10.2020 19:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Jakup Jimmy Durmaz
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Galatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
02.10.2020
Sözleşme Süresi
31.05.2020
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Jakup Jimmy Durmaz'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 2.647.060 TL +KDV ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878117
BIST
18:051.145
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|9,02
|142.734.607
|% 10,00
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|NIBAS
|29,70
|3.257.319
|% 10,00
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|ALCAR
|143,00
|62.711.239
|% 10,00
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|MERKO
|14,52
|166.618.522
|% 10,00
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|MRSHL
|410,30
|15.535.226
|% 10,00
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|YBTAS
|16.342,60
|653.704
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|TACTR
|13,96
|2.494.303
|% -9,99
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|TKURU
|838,40
|843.430
|% -9,99
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|ACSEL
|17,49
|46.919.258
|% -9,98
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|KSTUR
|178,70
|1.495.898
|% -9,97
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|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
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|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
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|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|ASELS
|18,40
|1.291.221.299
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,62
|604.245.636
|% 3,18
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7732
|7,7767
|% 0,40
|
|Euro
|9,0945
|9,1331
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,0280
|10,0782
|% 0,82
|
|Frank
|8,4143
|8,4650
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0664
|2,0768
|% 0,42
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-3,77
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,02
|
|B. Petrol
|39,37
|39,37
|-1,56
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