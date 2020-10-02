***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıJakup Jimmy DurmazTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüGalatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar A.Ş.Görüşme SonucuAnlaşmaya varılmıştır.Sözleşme Tarihi02.10.2020Sözleşme Süresi31.05.2020Sözleşme BedeliAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Transfer ŞekliKiraya Verme (Renting to)AçıklamalarProfesyonel Futbolcumuz Jakup Jimmy Durmaz'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 2.647.060 TL +KDV ödeyecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878117BIST