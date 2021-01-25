***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıHalil İbrahim DervişoğluTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüBrentford F.C. LimitedGörüşme SonucuAnlaşmaya varılmıştır.Sözleşme Tarihi25.01.2021Sözleşme Süresi30.06.2021Sözleşme BedeliAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Transfer ŞekliKiralama (Renting from)AçıklamalarProfesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904192BIST