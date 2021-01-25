***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
25.01.2021 16:31
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Halil İbrahim Dervişoğlu
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Brentford F.C. Limited
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
25.01.2021
Sözleşme Süresi
30.06.2021
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904192
BIST
17:261.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:267,3924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0179
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:268,9753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0475
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:26442,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,84
|Açılış
|: 442,68
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:24
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.915.254
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.317.412
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,75
|11.257.033
|% -8,70
|
|PKENT
|1.450,00
|6.251.310
|% -7,64
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|121,50
|2.365.207.375
|% 6,21
|
|ODAS
|3,99
|1.536.315.561
|% 4,72
|
|PETKM
|5,28
|1.425.094.599
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,11
|1.317.450.781
|% 2,75
|
|GARAN
|9,62
|1.030.934.197
|% -1,43
|
|ODAS
|3,99
|1.536.315.561
|% 4,72
|
|TSKB
|1,99
|693.645.244
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,55
|458.715.156
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,49
|701.139.678
|% 0,00
|
|PETKM
|5,28
|1.425.094.599
|% 3,13
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3864
|7,3908
|% -0,26
|
|Euro
|8,9693
|8,9789
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,0752
|10,1257
|% -0,32
|
|Frank
|8,2916
|8,3415
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9632
|1,9730
|% -0,32
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|10,37
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,13
|