***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıAli Yavuz KolTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüGalatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.Görüşme SonucuAnlaşmaya varılmıştır.Sözleşme Tarihi29.01.2021Sözleşme Süresi31.05.2021Sözleşme BedeliAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Transfer ŞekliKiraya Verme (Renting to)AçıklamalarProfesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un 2020-2021 sezonu sonuna kadar Denizlispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Denizlispor Kulübü Derneği Şirketimize net 75.000 TL geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Denizlispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906492BIST