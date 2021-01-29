***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
29.01.2021 21:20
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Ali Yavuz Kol
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
29.01.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2021
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un 2020-2021 sezonu sonuna kadar Denizlispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Denizlispor Kulübü Derneği Şirketimize net 75.000 TL geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Denizlispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906492
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,87
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
18:057,3072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0270
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
18:058,8673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
18:05434,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 434,38
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
433,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|15,40
|338.214.512
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.011.057
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.353.514
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.479.539
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|207.311.506
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.724.684
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,43
|221.234
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.845.546
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|26.429.726
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,31
|20.093.563
|% -9,08
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 4,92
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2954
|7,3069
|% -0,37
|
|Euro
|8,8526
|8,8673
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,9831
|10,0331
|% -0,59
|
|Frank
|8,1665
|8,2157
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9405
|1,9503
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|7,99
|
|Altın Gr.
|434
|434
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,93
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,09
|
|B. Petrol
|55,09
|55,09
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
-
17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem