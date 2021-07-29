***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
29.07.2021 23:13
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Berkan İsmail Kutlu
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Alanya Spor Kulübü Derneği
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
29.07.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2026
Sözleşme Bedeli
-
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952836
BIST
18:051.392
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|13,68
|138.249.722
|% 9,97
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|CEOEM
|9,16
|99.120.893
|% 9,96
|
|KTSKR
|20,02
|12.482.488
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.915.095
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|68.985.975
|% 9,80
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|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
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|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
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|YAYLA
|4,34
|336.935.934
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,70
|243.881
|% -7,04
|
|TUREX
|10,34
|81.293.180
|% -4,52
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
|
|EREGL
|20,00
|1.261.108.797
|% 6,78
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
|
|THYAO
|12,78
|633.006.622
|% 1,75
|
|ASELS
|15,26
|514.881.590
|% 2,69
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
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|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 2,21
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|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
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|EKGYO
|1,84
|174.297.539
|% 1,66
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|KARSN
|4,20
|371.789.603
|% 3,19
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4533
|8,4549
|% -1,09
|
|Euro
|10,0615
|10,0773
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,7682
|11,8272
|% -0,70
|
|Frank
|9,2925
|9,3485
|% -0,69
|
|Riyal
|2,2476
|2,2589
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.828
|1.828
|21,14
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,57
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|Gümüş Gr.
|6,94
|6,96
|0,09
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|B. Petrol
|74,97
|74,97
|1,10
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Seans Raporu
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17:58EMKEL
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 693, 626 adet işlem
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17:57KUYAS
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 105, 401 adet işlem
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17:56XU100
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17:56CEOEM
Yüzde 7.80 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 550, 441 adet işlem
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Yüzde 9.94 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 829 adet işlem