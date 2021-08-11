***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
11.08.2021 18:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Victor Enok Nelsson
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
FC København
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
11.08.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2026
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.
Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957345
BIST
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|% 9,98
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|BASGZ
|18,20
|193.646.408
|% 9,97
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|BAGFS
|18,14
|4.876.227
|% 9,94
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|VAKFN
|8,96
|150.154.402
|% 9,94
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|FADE
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|158.677.588
|% -9,98
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|% -9,98
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|
|TUPRS
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|% 1,87
|
|EREGL
|19,77
|814.394.859
|% 3,67
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|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
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|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
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|GARAN
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|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|GLYHO
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|%
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|8,5649
|% -0,70
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|% -0,54
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|Sterlin
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|% -1,26
|
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|% -1,01
|
|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
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|1.753
|1,64
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|Altın Gr.
|482
|482
|-3,36
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|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
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|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
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|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
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|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
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|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|-0,34
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|Gümüş Gr.
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