***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
20.07.2022 19:05
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Haris Seferovic
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D.
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
20.07.2022
Sözleşme Süresi
31.05.2023
Sözleşme Bedeli
-
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047061
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.529
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|Önceki Kapanış
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2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
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|: 17,9000
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|Önceki Kapanış
|: 17,7550
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17,7562
En Düşük
17,5641
18:0518,1746
En Yüksek
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|: 1,39%
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|: 18,2300
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|Önceki Kapanış
|: 18,1300
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18,2049
En Düşük
17,9005
18:05979,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 19,56
|Açılış
|: 979,81
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|Önceki Kapanış
|: 960,24
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981,45
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7091
|17,7385
|% 0,78
|
|Euro
|18,1102
|18,1746
|% 1,39
|
|Sterlin
|21,1763
|21,2825
|% 0,73
|
|Frank
|18,2553
|18,3652
|% 1,16
|
|Riyal
|4,7001
|4,7236
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|22,75
|
|Altın Gr.
|979
|979
|19,01
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.648
|6.760
|152,00
|
|Yarım
|3.239
|3.307
|78,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.653
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,92
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
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17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem