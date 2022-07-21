***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
21.07.2022 22:30
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Football Club de Nantes
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
21.07.2022
Sözleşme Süresi
---
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047247
BIST
18:052.517
En Yüksek
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|: 0,21%
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991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
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|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
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|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
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|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
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|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
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|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,7397
|17,7416
|% 0,18
|
|Euro
|18,0945
|18,1672
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,2095
|21,3159
|% 0,02
|
|Frank
|18,3608
|18,4714
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7057
|4,7293
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|5,70
|
|Altın Gr.
|983
|983
|4,43
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.601
|6.702
|-60,00
|
|Yarım
|3.216
|3.279
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.640
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,59
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,64
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