***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
02.08.2022 11:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Fredrik Midtsjö
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Alkmaar Zaanstreek
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
01.08.2022
Sözleşme Süresi
31.05.2025
Sözleşme Bedeli
-
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050939
BIST
16:322.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|YEOTK
|21,92
|128.276.811
|% 10,01
|
|GLBMD
|9,35
|16.739.122
|% 10,00
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|BEYAZ
|11,88
|53.225.731
|% 10,00
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|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
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|ASUZU
|352,50
|218.192.588
|% 9,98
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|TURGG
|242,20
|24.498.239
|% -10,00
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|ISGYO
|18,56
|297.598.863
|% -9,99
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|YAYLA
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|% -9,86
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|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
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|KZBGY
|52,45
|121.426.979
|% -8,70
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|THYAO
|54,00
|5.384.777.995
|% 3,15
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|SISE
|23,26
|2.441.180.749
|% 1,75
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|SASA
|48,84
|1.120.117.319
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,90
|975.718.106
|% 1,87
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|TSKB
|2,74
|849.206.885
|% 4,98
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|TSKB
|2,74
|849.206.885
|% 4,98
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|YKBNK
|4,90
|975.718.106
|% 1,87
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|ODAS
|4,13
|783.751.899
|% 3,25
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|AKFGY
|2,79
|411.508.319
|% 9,84
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|EKGYO
|3,09
|444.726.184
|% 0,32
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|16:32
|Alış
|Satış
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|Dolar
|17,9481
|17,9632
|% 0,10
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|Euro
|18,2570
|18,2728
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,7700
|21,8792
|% 0,10
|
|Frank
|18,6187
|18,7308
|% -0,22
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|Riyal
|4,7642
|4,7881
|% 0,10
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-19,00
|
|Tam
|6.847
|6.901
|45,00
|
|Yarım
|3.336
|3.374
|22,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,02
|0,04
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|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,05
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|B. Petrol
|101
|101
|0,15
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Seans Raporu
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