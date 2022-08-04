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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi

04.08.2022 21:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Son


***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )

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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Olimpiu Vasile Morutan
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Pisa Sporting Club S.r.l.
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
04.08.2022
Sözleşme Süresi
30.06.2023
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar

Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır. 
Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.
Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.
Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052095


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