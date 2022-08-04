***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıOlimpiu Vasile MorutanTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüPisa Sporting Club S.r.l.Görüşme SonucuAnlaşmaya varılmıştır.Sözleşme Tarihi04.08.2022Sözleşme Süresi30.06.2023Sözleşme BedeliAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Transfer ŞekliKiraya Verme (Renting to)AçıklamalarProfesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır.Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052095BIST