***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
09.08.2022 18:55
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Batuhan Ahmet Şen
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi Ticaret A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
09.08.2022
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi Ticaret A.Ş. Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053690
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|6.005.799.424
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|1.889.317.532
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|% 0,77
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|1.872.201.541
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|% 0,58
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|1.885.328.995
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|ZOREN
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|745.067.627
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|MOBTL
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|17:59
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|Sterlin
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|21,6508
|% -0,22
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|% -0,05
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|Satış
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|6,43
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|Altın Gr.
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|1.033
|1,74
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
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|Tam
|6.920
|6.989
|2,00
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|Yarım
|3.372
|3.417
|1,00
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|Çeyrek
|1.691
|1.708
|1,00
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|Gümüş.Ons
|20,45
|20,48
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|Gümüş Gr.
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|11,79
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|B. Petrol
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|96,00
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