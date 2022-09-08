***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıOğulcan ÇağlayanTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüGiresun Spor Kulübü DerneğiGörüşme SonucuAnlaşmaya varılmıştır.Sözleşme Tarihi08.09.2022Sözleşme SüresiSözleşme BedeliAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Transfer ŞekliKiraya Verme (Renting to)AçıklamalarProfesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Giresun Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Giresun Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061797BIST