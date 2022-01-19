***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
19.01.2022 22:54
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas alınmak suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376. maddesi uyarınca 30 Kasım 2021 tarihinde sona eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine ait bir ara bilanço (TTK 376 Bilançosu) hazırlanmasına,
Hazırlanan TTK 376 Bilançosunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve bunların yerine geçemeyeceği hususunun SPK'nın özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca hazırlanan TTK 376 bilançosu ve dipnotları ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995236
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 62,25
|Açılış
|: 1.979
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|Önceki Kapanış
|: 1.980
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2.044
En Düşük
1.959
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|: -0,63%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 13,5800
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En Düşük
13,3510
18:0515,2811
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|: 15,3600
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|Önceki Kapanış
|: 15,4200
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15,1584
18:05795,65
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|: 0,78%
|| 6,18
|Açılış
|: 795,65
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|Önceki Kapanış
|: 789,47
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796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,75
|167.578.026
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,74
|36.363.084
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|47.223.793
|% 10,00
|
|TETMT
|507,60
|57.799.312
|% 9,99
|
|EMNIS
|31,48
|3.698.286
|% 9,99
|
|CRDFA
|2,70
|39.644.228
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|6.769.003
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|14.414.768
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.624.310
|% -9,87
|
|THYAO
|27,40
|4.362.449.165
|% 1,93
|
|KRDMD
|12,30
|3.826.551.152
|% 3,80
|
|GARAN
|12,03
|3.151.535.043
|% 4,43
|
|SISE
|14,22
|2.955.011.049
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,11
|2.692.961.250
|% 7,87
|
|YKBNK
|4,11
|2.692.961.250
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,47
|1.308.498.616
|% 3,78
|
|KRDMD
|12,30
|3.826.551.152
|% 3,80
|
|PETKM
|9,18
|2.413.584.745
|% 5,03
|
|GARAN
|12,03
|3.151.535.043
|% 4,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4149
|13,4451
|% -0,62
|
|Euro
|15,2331
|15,2753
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,2354
|18,3268
|% -0,55
|
|Frank
|14,6046
|14,6926
|% -0,61
|
|Riyal
|3,5672
|3,5851
|% -0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|29,02
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,94
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.354
|-1,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|1,01
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|0,49
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,45
|0,23
|
|B. Petrol
|88,13
|88,13
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:58EUKYO
Yüzde 7.16 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 028 adet işlem
-
17:57ORCAY
Yüzde 7.59 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 532 adet işlem
-
17:56BLCYT
Yüzde 7.76 oranında artışla 16.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 510 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 15 artarak (% 3.05 ) 1, 829
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, TETMT, SANEL, HLGYO, BASCM, UZERB, EUHOL, AYCES